塞國以使館遇襲 負傷警擊斃兇徒

拘多人 疑極端保守回教派有關 塞爾維亞首都貝爾格萊德的以色列大使館上周六發生恐襲，一名男子以十字弓攻擊使館外執勤警員。警員負傷下連開多槍擊斃施襲者，警方其後拘捕多名涉案人士。施襲者本來是塞爾維亞正教會信徒，改信回教後以薩拉丁為教名。

扮問路取十字弓射頸 塞爾維亞副總理兼內務部長達契奇表示，施襲者於早上11時佯裝問路接近以色列大使館警衞室，其後開門並取出藏在袋子內的十字弓射向警員。頸部中箭的警員立即開火還擊，身中多槍的施襲者半小時後證實不治。施襲者名為茹約維奇（Milos Zujovic），1999年生於貝爾格萊德48公里外的姆拉德諾瓦茨鎮，後來搬到了波斯尼亞人聚居的西南部城市新帕扎爾。

至於34歲受傷警員耶夫雷維奇（Milos Jevremovic）送院時清醒，接受手術後情況不再嚴重。塞爾維亞總統武契奇前往醫院探望耶夫雷維奇，強調會毫不留情打擊恐怖主義並追捕疑犯。總理武切維奇稱，將堅決應對恐怖主義威脅，令國民感到安全。

多名涉案被捕人士當中，包括德斯波托維奇（Igor Despotovic）。他與茹約維奇年齡相若，且兩人均改信回教。德斯波托維奇兩年前曾因經營一個網上極端組織而被捕，案件仍在審理中。達契奇透露，安全部門已監視被捕人士一段時間，懷疑襲擊與極端保守的回教瓦哈比教派人士有關。

案發點距美使館不遠 以色列外交部事後指出，駐貝爾格萊德大使館仍然關閉，沒有使館職員受傷，具體情況仍在調查中。以色列大使館距離美國大使館不遠，由配備自動武器的特警守衞。本報綜合報道

茹約維奇被擊斃後倒地，現場遺留一把十字弓。 茹約維奇