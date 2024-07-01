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談判未果 法兩機場威脅罷工
法國巴黎戴高樂機場及奧利機場職員工會，計劃在夏季和奧運前繁忙時期罷工。工會要求改善工作情況，威脅如管理層在周五沒有回應要求將發起行動。戴高樂機場及奧利機場分別位於巴黎南北，每天共有35萬乘客流量。（綜合報道）
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