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巴黎迎奧運 公寓租金未急升
距離法國巴黎舉行奧運日子愈來愈近，大量遊客屆時難免湧入，部分居民希望透過出租公寓賺錢。由於首都酒店空房充裕，加上赴法遊客預算可能較高，市內公寓租金未見急劇上升。（綜合報道）
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