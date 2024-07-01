朝斥美日韓軍演 謀建亞洲版北約

【本報綜合報道】北韓外務省對外政策室昨日譴責，美國、日本和南韓上周四起一連3日，在北韓周邊水域舉行首次三邊多領域聯合軍演「自由之刃」。朝方警告，針對北韓等區內主權國家一再鹵莽及挑釁的軍事示威行為將招來致命性後果，北韓絕不坐視不管美日韓軍事同盟強化陰謀，將堅決維護國家主權、安全利益和地區和平。

文章指出，美日韓在去年8月的大衞營峰會擬定的文件，包含三國當中任何一方受到威脅時立即合作共同應對的內容，令人聯想到北約的集體防衞原則。美日韓其後啟動導彈警報資料即時共享體系，實現軍事情報領域互通，頻繁進行美國戰略資產參與的聯合軍演，繼續推進三方武力一體化進程，與北約每年進行聯合軍演一樣，意味美日韓關係已經具備「亞洲版北約」雛形。

稱必將引起其他國家遏制 文章續指出，根據當前形勢，主權國家不斷積聚維護國家安全的自衞力量，同時進一步加強互相合作、統一步調，建構有效抑制敵對勢力集體軍事干涉的力量模式。而美國及其僕從勢力侵略性同盟擴大和軍事對抗活動，破壞朝鮮半島及區域和平與穩定，必定將引起主權國家的強大和協調應對並有效遏制。