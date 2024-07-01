拜登辯論失利被催「換將」 妻成關鍵

【本報綜合報道】美國總統拜登上周四在首場總統選舉電視辯論的表現令民主黨出現「換將」呼聲，他與第一夫人吉爾上周六到大衞營與兒孫共敍天倫。美媒指拜登將與家人討論是否繼續競逐連任，而唯一能影響拜登決定的只有吉爾。

民主黨內部分三派 知情人士指，拜登在辯論後感到羞恥、失去信心、痛苦地了解到自己在台上時雙眼總盯着遠方、張開口的樣貌將揮之不去，最終能影響拜登決定的人只有吉爾，如果她認為拜登要退選，他就會照做。今次的大衞營行動在辯論前已安排好，民主黨人士指拜登並非在大衞營的召開正式家庭會議，任何討論都是非正式。

上周六，拜登競選團隊與民主黨全國委員會開視像會議，試圖安撫黨內人士。知情者透露，民主黨內部現時分為三派，第一派是無論如何都會支持拜登；第二派是準備放棄拜登；第三派則是靜觀拜登之後的行動，以及近期的民調走向，這派受到黨內密切關注。不少民主黨重量級人物日前已表態支持拜登，包括前總統奧巴馬和克林頓，惟前眾議院議長佩洛西、眾議院少數黨領袖杰弗里斯等國會高層私下已對拜登繼續競選表示擔憂，民主黨眾議員之間亦有相關討論。