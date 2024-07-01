法國大選 極右派有望獲勝 馬克龍豪賭勢危

法國總統馬克龍作出政治豪賭，宣布解散國民議會提前大選。首輪投票昨日舉行，選前民調顯示瑪琳勒龐領導的極右國民聯盟得票率介乎35%至37%之間，有望贏得最多議席，料有225至265席；左翼聯盟新人民陣線得票率介乎27.5%至29%，獲得170至200席；馬克龍領導的中間派陣營則只得20%選票，只佔70至100席。

法國全國票站於周日上午8時起開放，大部分票站會在傍晚6時關閉，巴黎、馬賽、里昂等大城市的票站會遲一、兩小時關閉。法國海外屬地上周六已陸續投票，由北美洲法屬聖皮耶與密克隆群島率先開始。今次選舉共5,000萬名已登記選民合資格投票，次輪投票在下周日舉行。

法或現第四個共治政府 國民議會選舉規定議員按選區選舉產生，首輪投票中得票逾50%的候選人才能直接當選，否則由排名前兩名的候選人及得票率超過12.5%的候選人進入次輪投票。國民議會合共577個議席，一個黨派或聯盟取得289席則擁有大多數地位。

假如國民聯盟贏得絕大多數議席，年僅28歲的主席巴爾代拉將出任法國總理。法國將可能出現第四個「共治政府」，因為馬克龍已表明不會在2027年任期屆滿前辭職。

巴黎地鐵工會威脅罷工 巴黎地鐵公司工人工會表示，如果國民聯盟勝出國會議會選舉將罷工。巴黎公共運輸公司第二大工會SOLIDAIRES RATP計劃如國民聯盟黨勝選將發動抗議行動。工會共同秘書長阿羅奧說，如果出現國民聯盟黨政府必定失控。駐法國記者呂靜儀報道