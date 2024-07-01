以色列擬援烏愛國者防空系統
【本報綜合報道】英國《金融時報》上周四報道，以色列擬首次向烏克蘭提供最多8套愛國者防空系統，正與美國商討計劃。
與美商討 料先運往美國
消息人士透露，烏克蘭外長庫萊巴最近數周與美國國務卿布林肯，就以色列計劃軍援烏克蘭舉行會談。美國國家安全顧問沙利文亦至少兩次，向烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克提及相同話題。5名了解談判情況的人士指，3國部長和高官已討論協議大綱，將標誌以色列與俄羅斯關係轉變。一旦協議落實，以色列將把愛國者防空系統運往美國，然後送往烏克蘭。美國、烏克蘭及以色列，均拒絕評論報道。以色列於4月宣布，將以先進防空系統代替8套服役逾30年的愛國者防空系統。烏克蘭多次要求以色列提供防空系統，但以方一直拒絕。
美國國防部上周五公布，洛歇馬丁導彈與火控公司獲得45億美元（約351億港元）合約，生產870枚愛國者三型攔截彈及相關硬件。聲明指，擴大生產愛國者三型攔截彈是為了提高美國對美軍，以及包括烏克蘭在內海外盟友的支持能力。
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