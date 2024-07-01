貴州洪峰水位465.5米創新高

【本報綜合報道】受連續降雨及㵲陽河上游洩洪影響，㵲陽河流域貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮遠段前天出現洪峰水位465.5米，創歷史新高，已安全緊急疏散6,000多人。毗鄰㵲陽河兩岸商舖大部分被淹浸，縣城三分之二地區停電。

疏散逾6000人 鎮遠縣應急救援指揮部前天發出緊急通知，㵲陽河大菜園水文站預計出現465.5米洪峰水位，超過461米的保證水位4.5米，防汛三級應急響應提升至二級，㵲陽河水位於晚上下降。有位於㵲陽河兩岸的酒店一樓浸在水中，救援人員出動救出被困人士。另有民眾用木板抬出被困老人，洪水差不多浸過救援者頸部位置。

由於㵲陽河流域普遍出現暴雨，上游來水量劇增，紅旗電站壩前水位升至509米，為確保電站大壩及縣城區安全，經縣防指研究決定，紅旗電站從前天中午起洩洪流量從每秒1,500立方米增至最多每秒1,900立方米。災後，公安、消防、醫療等部門利用橡皮艇、衝鋒艇等深入積水區域，逐戶排查，安全疏散被困人士到臨時安置點。另外，因持續強降雨導致河水上漲，鎮遠古鎮所有景區暫停開放。