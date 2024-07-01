湖北600水庫超汛限 長江淹浸漢口江灘

連日大雨 中央撥1440萬救災 湖北武漢連日大雨造成長江水位不斷攀升，漢口站水位昨晚達到27.14米，逼近27.3米警戒水位，為漢口站4年以來首次。江水淹浸漢口江灘二級平台三陽廣場上的水位標雕塑一半，江灘大舞台邊一座名為《美好未來》（人稱「一家五口」）的雕塑幾近淹沒。

湖北省內主要中小河水勢整體上漲，全省共有600座水庫超汛限水位，其中大型水庫兩座、中型水庫16座、小型水庫582座，均在平穩消落，全省水庫持續安全運作。武漢市防指上周六發布長江防汛黃色預警，國網湖北電力公司把防汛Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級。武漢市江灘管理辦公室指，長江救援隊在江邊義務值守共23個值守點，來回巡邏勸阻遊客下水。因汛期長江水位猛漲、流量大幅增加，集家嘴碼頭至中華路2號碼頭輪渡航線上周六暫時停航。

長江第1號洪水中下游形成 長江水文情報預報中心通報，上周六至周二武漢上游方向的洞庭湖水系及長江中下游幹流附近，會有一次暴雨、局地大暴雨的強降雨過程，預計武漢累計雨量為200至250毫米。同時，「長江2024年第1號洪水」在長江中下游形成，預計未來一周長江中下游幹流城陵磯以下河段面臨全線超警，九江河段最大超警幅度約一米。

應湖北省防指請求，國家防總辦公室會同國家糧食和物資儲備局緊急調撥編織袋、覆膜編織布、橡皮艇及船外機、照明設備、排水泵、發電機等總價值約1,333萬元人民幣（約1,440萬港元）的中央應急搶險救災物資（防汛抗旱類），支持湖北省開展防汛抗洪搶險救災工作。本報綜合報道