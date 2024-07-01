深圳鐵路暑期料服務1919萬客次

深圳北站預計發送旅客1,308萬人次，日均21.1萬人次，同比增加29.8萬人次，增幅約2.3%，而深圳站預計日均發送旅客4萬人次，合計248萬人次，同比增加32.2萬人次。深圳車站客運科科長劉鎮文表示，上述兩個車站以動車組始發列車開行為主，預計發送旅客數量將超過整個深圳地區八成。

暑假期間，鐵路客流主要以學生、旅遊及探親為主，預計客流高峰集中在本月中上旬及8月中下旬。深圳鐵路將結合中國鐵路12306網站後補數據分析客流趨勢，通過加開列車、動車組重聯及普速列車加掛等增加暑期運能運力，預計日均開行列車同比2023年增加121趟，主要開往廣州、潮汕、長沙、桂林等熱門方向。同時，深圳鐵路將提供旅遊專列、研學專列等定制化旅客列車服務。