扶貧名義組織傳銷 斂財26億主犯囚15年

高額利誘招下線 吸納598萬會員 最高人民法院及國家市監總局上周五聯合發布一宗懲治網絡傳銷犯罪典型案例揭露，有犯罪分子以「扶貧濟困、均富共生」為名組織傳銷活動，以發展下線數量作為返利依據騙取財物，在全國吸納超過598萬名會員，非法獲利逾25億元（人民幣‧下同，約26.8億港元）。

案情指，主犯張×2013年註冊成立一間有限公司，並且以扶貧為名舉辦傳銷活動，採取培訓及宣傳等多種方式在各地大肆發展會員，要求參加者交出300元（約321港元）獲得加入資格，以發展下線數量作為返利依據騙取財物。

最高法稱從重懲治 湖南省永州市雙牌縣人民法院審理認為，張×以高額收益誘餌發展下線會員，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，故判囚15年及罰款一億元（約1.07億港元）。

最高法認為，此案是一宗假借公益名義實施網絡傳銷犯罪典型案例，又指近年有不法分子利用「愛心慈善」及「共同富裕」等幌子，在網上展開跨地域性大肆組織網絡傳銷活動，以籌集「善款」等名目非法斂財。最高法強調，張×行為嚴重擾亂市場經濟秩序及影響社會穩定，作為主犯需加大處罰力度，釋放從重懲治強烈信號。本報綜合報道