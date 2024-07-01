華維和隊民主剛果遭圍堵 巴國部隊及政府軍助脫險

【本報綜合報道】中國第27批赴剛果民主共和國維和部隊指揮長王紹鴻近日透露，中國維和工兵特遣隊曾在民主剛果原始森林中，遇到上百名不法分子圍追堵截，最終透過在當地維和的巴基斯坦快反部隊及政府軍迅速支援，中方人員才得以脫險。

王紹鴻指，事發森林沒有網絡覆蓋，不法分子當時設置路障、砸車、敲玻璃、潑汽油，中方人員嘗試各種方法與上級取得聯繫申請支援，最終在一名當地民眾幫助之下，特遣隊分隊長得以逃出森林，並且在向其報告，於是請求支援。

縱使特遣隊成功逃過一劫，王紹鴻指仍然心有餘悸，又形容當地不法分子不會懼怕維和部隊，甚至「甚麼都幹」。他表示，維和行前集訓遵循原則是嚴於平時、高於國內、強於友軍，方可讓中國維和官兵有能力完成任務、提升作業效率、避免安全威脅。