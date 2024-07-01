中共黨員去年底逾9918萬人

基層組織逾517萬個

統計顯示，中國共產黨現有基層組織517.6萬個，較2022年底淨增長11.1萬個，增幅2.2%。按性別、民族和學歷統計，女黨員人數超過3,000萬名，佔黨員總數逾三成；少數民族黨員759.2萬名，佔7.7%；大專及以上學歷黨員逾5,578.6萬名，佔56.2%。年齡方面，30歲及以下黨員有1,241.2萬名，31至35歲及36至40歲黨員均超過1,000萬名，41至45歲、46至50歲及51至55歲黨員均逾900萬名，56至60歲黨員約890萬名，61歲及以上黨員2,787.2萬名。