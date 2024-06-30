女人瑞堅守信念 打理家族百年小店

美國新澤西州斯特拉特福一名老婦自幼協助父母打理家族家具店生意，與店舖共同成長。儘管她現在已年屆百歲，仍不言休，與子孫一同守護經營近百年的家業，每周堅持到店工作逾50小時。美媒上周五報道，她近日慶祝100歲大壽，形容保持信念為她帶來源源不斷的動力。

托德（Miriam Todd）自1929年家具店開業之初，便在鎮上挨家挨戶派發傳單，宣傳家業。她長大後更着手管理店舖帳簿，以及與客戶交流，即使後來結婚，仍幫忙打理家具店，同時細心照顧子女。

以客至上為宗旨 托德指家具店以客至上為宗旨，旨在幫助顧客選購心儀物品，雖然經營生意過程困難重重，但坦言若善待客人，對方會回頭光顧，認為這亦是家族生意能持久經營下去的原因。她明白家族每代人的經營理念存在差異，但家人之間相親相愛，出現矛盾也能着手解決，令家業得以四代相傳。

托德透露，她平時不煙不酒且維持早睡早起，一日三餐按時進食，工作生活規律及保持平衡，放假會為家人煮飯、發展社交活動及戶外運動，加上時刻心存感恩，令她得以活得健康長壽。本報綜合報道