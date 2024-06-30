韓電池廠奪命火 當局查非法勞務派遣
【本報綜合報道】南韓京畿道華城市電池廠火災導致23人死亡，包括17名中國勞工及一名老撾勞工。僱傭勞動部地區應急處置本部長、中部僱傭勞動廳廳長閔吉秀前日表示，已調查是否存在非法勞務派遣，必要時予以嚴肅處理。
華總領事與遺屬會談2句鐘
電池廠表示，勞務公司向遇難的外籍勞工下達工作指示，但勞務公司承認有非法勞務派遣行為。閔吉秀指出，目前未發現資方與勞務公司之間簽署的勞務承包合約，政府將確認上次查抄的文件中是否有承包合約。中國駐韓大使館公參兼總領事鍾洪糯前往華城弔唁死者及慰問遺屬，與遺屬閉門會談約兩小時。鍾洪糯指，大使館將與南韓政府相關部門緊密協調，全力做好善後處理工作，妥善處理遺屬賠償問題。希望韓方能盡快找出事故原因並向遺屬詳細介紹其結果，採取有效的措施。
南韓國會環境勞動委員會聽取僱傭勞動部長李正植、環境部長韓和真，對火災事故的報告。執政國民力量黨議員金渭相稱，事故反映對外勞安全教育過於鬆懈。在野民主黨議員金台善質疑火場逃生出口不足，敦促僱傭勞動部全面調查所有工廠。
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