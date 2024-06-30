韓電池廠奪命火 當局查非法勞務派遣

華總領事與遺屬會談2句鐘

電池廠表示，勞務公司向遇難的外籍勞工下達工作指示，但勞務公司承認有非法勞務派遣行為。閔吉秀指出，目前未發現資方與勞務公司之間簽署的勞務承包合約，政府將確認上次查抄的文件中是否有承包合約。中國駐韓大使館公參兼總領事鍾洪糯前往華城弔唁死者及慰問遺屬，與遺屬閉門會談約兩小時。鍾洪糯指，大使館將與南韓政府相關部門緊密協調，全力做好善後處理工作，妥善處理遺屬賠償問題。希望韓方能盡快找出事故原因並向遺屬詳細介紹其結果，採取有效的措施。