波音事故多 與美司法部談判 料快達和解協議

波音737 MAX客機頻頻出事。

美國傳媒前日報道，全球第二大飛機製造商波音公司與美國司法部談判，透過和解結束對波音的安全漏洞指控，最快本周公布和解協議。737 MAX系列客機發生兩宗致命空難後，波音飛機近期出現多宗安全問題，司法部認為違反2021年的暫緩起訴協議。

知情人士透露，和解協議預計將包括對波音實施企業監督。知情者稱，司法部檢察官有意起訴波音，但不清楚波音會否同意認罪。會談重點是波音與司法部在特朗普政府即將結束時，於2021年達成的暫緩起訴協議。波音737 MAX系列客機事前分別在印尼、埃塞俄比亞墜毀，共導致346人死亡。

涉違3年前協議 構成欺詐 作為協議一部分，波音承諾改善內部合規和控制結構，但美國政府沒有要求外部監督。波音飛機近來爆出多宗安全問題，司法部認為波音違反2021年協議，構成涉嫌欺詐。兩宗空難的死者家屬早前去信美國司法部，要求重罰波音近250億美元（約1,950億港元），並提出刑事起訴。即使波音與司法部達成和解協議，並不代表波音的危機結束。波音737 MAX 9客機艙門飛行途中飛脫一事仍在調查中，西雅圖一個大陪審團可能提出更多指控。

此外，美國西南航空公司一架波音737客機在緬因州波特蘭國際機場疑擅闖一條臨時封閉的跑道起飛，聯邦航空管理局會調查事件。涉事客機航班編號為WN4805，目的地為馬里蘭州巴爾的摩。客機在跑道重新開放前3分鐘擅自進入跑道起飛，當時跑道上有地勤車輛，機上載有175名乘客和6名機組人員，無人受傷。機場發言人指，客機當時並無使用機場的無線電頻率與其他飛機溝通，空管人員亦無批准該航班使用封閉跑道。本報綜合報道

波音737 MAX系列客機分別在印尼、埃塞俄比亞墜毀，共導致346人死亡。