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日第7輪核污水排海 中國不滿
日本東京電力公司上周五啟動第7次福島核污水排海，中國駐日本使館堅決反對和強烈不滿。使館發言人稱，近期東京電力公司仍不時發生意外事故，其管理能力和核污染水處理水平令人質疑日方應認真對待國內外正當合理關切，切實履行責任和義務，採取建設性行動和措施。（綜合報道）
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