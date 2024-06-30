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韓促朝提早通知洩洪 減災害
南韓上周五要求北韓開閘洩洪時提前通知，以減輕梅雨季邊境地區的洪澇災害。南韓政府相關部門將緊密合作，24小時全天候監視。南韓指提前通知洩洪是人道主義問題，直接關乎南韓國民的生命和財產安全，與政治和軍事局勢無關。（綜合報道）
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