美軍印太演練 試射新型導彈

用於攻擊海陸高價值目標

第262海軍陸戰隊中型旋翼機中隊的AH1Z蝰蛇攻擊直升機，上周三在沖繩海岸發射AGM179聯合空對地導彈（JAGM），擊沉一艘拖曳訓練船。第31海軍陸戰遠征隊發言人普茲科（Pawel Puczko）表示，AGM179是精確制導導彈，用於攻擊陸上及海上移動或靜止的高價值目標。它還可以在衝突中保護關鍵海上地形，對抗裝甲車輛及海上巡邏船等目標。保護關鍵海上地形符合海軍陸戰隊作為「防區內部隊」的最新角色，即佔領敵人火力打擊範圍內的島嶼，控制從日本延伸至菲律賓的重要海峽。普茲科指出，AH1Z在沖繩訓練區加油及重新掛彈，然後飛往菲律賓海實彈射擊。