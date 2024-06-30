伊朗大選無人得票過半 今周次輪對決

前衞生部長惡鬥核談判代表 伊朗上周五舉行總統選舉，填補總統萊希上月因直升機墜毀事故罹難的真空。投票時間罕有地三度延長，最終在昨日凌晨零時才正式結束，歷時16小時。初步結果顯示，4位候選人中無人得票過半，最高得票率的前衞生部長佩澤什基安和核問題前首席談判代表賈利利，進入7月5日舉行的次輪投票。

根據憲法規定，投票時間原定是上周五早上8時至晚上6時，但最終票站開放長達16小時。負責監督選舉的內政部最初宣布投票延長兩小時，其後再兩度延長，每次各延長兩小時，希望讓更多選民投票。票站關閉後，點票工作立即開始。今次選舉有超過6,100萬名合資格選民，內政部指共有逾2,435萬名選民投票。

初步點票顯示，屬改革派的佩澤什基安得票約1,041萬，保守派的賈利利獲947萬票。他們是得票最多的兩位候選人，將進入第二輪投票。保守派候選人、國會議長卡利巴夫得票338萬，前內政部長普爾穆罕默迪只有20.6萬票排最尾，兩人未能躋身次輪投票。伊朗總統由選民直選產生，可連任一屆。在首輪投票中，候選人取得過半票數將直接當選。

運票車遇襲兩死 伊朗東南部錫斯坦-俾路支斯坦省拉斯克市一輛運載大選選票的車輛，昨日遭武裝分子開槍襲擊，造成兩人死亡，5人受傷。本報綜合報道

佩澤什基安 賈利利 伊朗最高領袖哈梅內伊會見記者。