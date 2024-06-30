輿論籲換人增勝算 拜登企硬不退選

大選電視辯論口齒不清 惹民主黨恐慌 現年81歲的美國總統拜登在首場總統電視辯論的表現，不及前總統兼對手特朗普。拜登口齒不清、頭腦不清晰等情況引起民主黨內部恐慌。美國最具影響力的左派報章《紐約時報》上周五發表社論，呼籲拜登退出競選，由另一位民主黨人代替出戰11月的總統選舉。

社論由獨立於新聞室的《紐約時報》編輯委員會發表，委員會曾於2020年大選為拜登背書。社論指，今場電視辯論證明拜登給自己的考試不合格，在總統競選這麽接近尾聲之際呼籲推選一位新的民主黨候選人，絕對不是一個輕率的決定，而是反映特朗普挑戰美國價值觀和制度的規模及嚴重性，以及拜登對抗特朗普的能力不足。

被指難以說明任期目標 社論寫道，拜登再次參選是一次鹵莽的賭博，他現在能夠提供的最偉大公共服務就是宣布他不再繼續競逐連任，懷疑他能否複製上屆戰勝特朗普的戰果，因為今日的拜登已經不再是4年前的那個人。社論又認為，拜登台上表現是現屆政府縮影，難以清楚說明第二個任期實現甚麼目標，難以反擊特朗普的挑釁，難以讓特朗普為謊言、失敗和令人心寒的計劃承擔後果，拜登甚至不只一次難以把話完整說完。

拜登於辯論後首次公開露面，在北卡羅萊納州向支持者發言約18分鐘，強調不會退選，稱當被擊倒時會重新站起來。拜登承認自己並非年輕人，行動言談不像以前那麼輕鬆，但強調總統選舉的選擇很簡單，批評對手特朗普會摧毀美國的民主，而他會捍衞民主。

有民主黨眾議員指，看完辯論後需要比平日服用更多抗抑鬱藥。根據黨規，除非拜登選擇退選，否則民主黨幾乎不可能找其他參選人代替他。在上屆總統選舉，特朗普於北卡州的得票比拜登多7.5萬票，而目前特朗普在北卡州的支持度仍然比拜登高6.1個百分點。本報綜合報道