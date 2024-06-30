湖南山泥傾瀉1死 今年首發紅雨

【本報綜合報道】湖南省氣象台昨晨發布全省本年首個暴雨紅色預警，預計長沙、湘潭北部、邵陽西部、岳陽、常德南部、益陽、懷化、婁底及湘西州南部部分地區即日起至今天出現暴雨，局部區地恐有特大暴雨，伴有短時強降雨及雷雨大風等強對流天氣。

中央投1.6億元修復災區設施 除了湖南省氣象台，中央氣象台昨晨繼續發布暴雨橙色預警，預計安徽中部、湖北東部、江西西北部、湖南東北部和中部偏西地區及貴州東部等地部分地區會有100至220毫米大暴雨。因應多地暴雨成災，國家發展改革委上周四安排中央預算內投資1.5億元人民幣（約1.6億港元），支持廣西、安徽、湖南受災地區受損學校醫院、水利防洪等設施應急恢復，推動災區盡快恢復正常生產生活秩序。

另外，岳陽市岳陽縣公田鎮饒港村一處山體上周四早上6時許發生山泥傾瀉，相鄰一幢民宅被壓受損，民警及消防人員趕到現場救援，起出一具女性遺體。當地近期一直下雨，鎮政府工作人員調查山泥傾瀉是否與降雨有關。