福壽螺充田螺出售 湖南兩企業遭查究

加工廠衞生劣 寄生蟲難杜絕 湖南、重慶等地有奸商以野生福壽螺冒充田螺出售，加工廠衞生環境惡劣、腥臭不堪、污水遍地及蒼蠅亂飛。湖南常德市漢壽縣市場監督管理局上周五通報，已查封兩家涉事企業，並封存所有成品、半成品及原料，公安機關傳喚涉事企業法人，將依法依規處理。

年銷幾百噸 涉偽造檢測 在漢壽縣和平橋一帶，有人專門收購野捕福壽螺並加工轉售，加工廠一般藏在村子內掩人耳目。負責人張軍（化名）表示，福壽螺因為價格過於便宜，在當地根本沒人養殖，河溝渠塘隨處可撈，一年4季都有，但冬天量少。近年田螺數量減少，野外水域的福壽螺愈來愈多，而帶殼的福壽螺容易看出，但去殼的福壽螺凍肉則年銷幾百噸，主要銷往一些餐飲店和預製菜工廠。

張軍的合夥人趙明明（化名）透露，部分串串店的螺肉其實是福壽螺肉。張軍指出，客人加錢後可發出寄生蟲、金屬殘留物及菌落第三方檢測報告。報告僅顯示樣品為「大螺肉」，未寫明是福壽螺肉或田螺肉。報告沒有檢出線蟲幼蟲、吸蟲囊蚴和絛蟲裂頭蚴，但驗出常見的食源性致病菌沙門氏菌。

漢壽縣高度重視事件，立即成立由縣市場監督管理局牽頭，縣公安、環保部門組成的聯合執法組趕赴現場，查封漢壽縣湘緣特種水產品有限公司、宏泰食品廠兩家企業。縣市監局強調，將自覺接受輿論監督，吸取教訓、舉一反三，立即在全縣開展涉福壽螺違法銷售專項行動，全面查隱患、補漏洞，嚴厲打擊違法行為，進一步規範從業者生產經營行為，切實保障人民群眾飲食安全。

重金屬風險 對人體高危 專家認為外來入侵物種福壽螺或有寄生蟲、重金屬、新污染物等潛在風險，或對人體造成不可逆傷害。過去十多年以來，福壽螺引致多宗食安事件，有人食用後感染廣州管圓線蟲病，更有寄生蟲入侵腦部的案例。多地疾管部門近年相繼呼籲民眾，不要食用福壽螺，若要食用務必煮熟、煮透。本報綜合報道