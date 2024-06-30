台提升對陸旅警 國台辦指綠營抹黑

【本報綜合報道】台灣上周四將大陸、香港及澳門的旅遊警示調升至「橙色」，建議民眾避免非必要旅行。大陸國台辦發言人朱鳳蓮前天回應稱，民進黨當局所謂說法及行徑完全是對大陸誣衊抹黑，以及對台灣民眾威脅恐嚇政治操弄，對此強烈反對。

朱鳳蓮表示，民進黨當局捏造藉口欺騙島內民眾，阻撓兩岸交流，煽動兩岸對立對抗，完全違背島內要和平、發展、交流和合作的主流民意。她指台灣民眾來大陸旅遊興趣意願強烈，民進黨當局不單止不回應民意，反而粗暴恐嚇阻撓台灣民眾赴陸旅遊，嚴重損害台灣民眾及相關業者利益，剝奪各界民眾出行自由，不得人心。她呼籲台灣民眾看清民進黨當局損害民眾利益政治私心，支持台民眾參與兩岸各領域交流合作。

台官員指不少人赴陸被扣 台灣交通部長李孟諺前天則稱，陸委會調升旅遊警示主要是提醒，並非禁止，已有不少台民眾赴陸被扣留還沒返台，當局有義務公開相關情況，減少旅行業者帶團糾紛。他強調台政府旅遊警示主要提醒民眾注意安全，以及對岸法令必須考慮及注意地方。