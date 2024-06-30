大陸被指豪華款待危國媒體 圖孤立台灣

【本報綜合報道】台媒前天引述美國軍事專家報道，中國大陸企圖破壞台灣及危地馬拉外交關係，甚至多次邀請危地馬拉媒體主持人或記者赴陸，以豪華旅遊招待他們，換取在媒體上發表支持大陸、批評台灣觀點，帶風向影響輿論。

美專家指華為進駐危國不果 美國陸軍戰爭學院拉丁美洲研究所教授埃利斯（Robert Evan Ellis）在媒體撰文指，大陸正在媒體領域，低調開展一場企圖「翻轉」台灣及危地馬拉關係鬥爭。他點名危地馬拉媒體女主持門德斯（Claudia Mendez）上月赴陸，接受長達3個月旅遊招待，並在社交平台引用大陸外交部說法，批評危地馬拉外長馬丁內斯出席台灣總統賴清德的就職禮嚴重違反一中原則，料回國後會加強宣揚北京立場。

埃利斯提到門德斯所屬媒體亦有報道，危地馬拉總統阿雷瓦洛拒絕出席賴清德就職禮，內容偏頗亦未經查證，之後大陸外交部記者會便有媒體以此提問，疑形成「裏應外合」新聞操作模式。埃利斯另指出，大陸電訊設備製造商華為在危地馬拉積極游說，推銷電訊系統及技術，遭阿雷瓦洛政府拒絕，顯示陸方舉動已引起當地憂慮。