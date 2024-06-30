美眾院通過近200億融資及貸款援台

【本報綜合報道】美國國會眾議院前天以212票贊成、200票反對，通過2025財政年度《國務院、外交業務及相關計劃撥款法案》，包括要求提供台灣至少5億美元（約39億港元）對外軍事融資。該法案將送交參議院表決，均獲通過後再由總統簽署生效。

法案除要求提供台灣對外軍事融資外，還有最多20億美元（約156億港元）貸款及貸款擔保，加強台灣在台海阻嚇力。法案提到，國務卿應與防長協調，依《台灣增強韌性法》優先將國防武器及服務供台。法案提供資金不得用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土、社會及經濟體系與台灣當局所管理島嶼的地圖。

另提供逾31億予抗華基金 法案另為「全球合作暨訓練架構」（GCTF）提供400萬美元（約3,120萬港元）經費，並同意美國在台協會經費可用於台灣學人計劃。法案又提供4億美元（約31.2億港元）予「對抗中國影響力基金」，反制中國在全球的惡意行動。共和黨眾議員巴拉特指出，法案透過支持台灣、以色列等盟友以及對抗中國、伊朗和古巴等對手，維護美國關鍵國安優先事項。