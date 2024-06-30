酷熱下演訓後休息 台軍士官突抽搐亡

踏入夏季後，台灣多地連續多日高溫。台軍一名士官上周三在彰化參與實彈射擊訓練後，晚上休息期間突然昏迷倒地抽搐，送院搶救無效不治。未知事件是否與死者個人健康狀況，抑或高溫加上高強度訓練等因素有關。

一改慣例 首遠赴彰化 花東防衞指揮部所屬戰車營迫擊炮排，一改過往赴新竹縣湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心（北測）的慣例，首度於本月20日遠赴彰化縣田中鎮陸軍炮兵部隊實測中心（炮測），展開「移地實彈射擊訓練」。訓練期間，迫擊炮排官兵駕駛CM222迫擊炮裝甲車，以車載120厘米迫擊炮實施檢驗射擊、彈幕射擊、臨機目標轉移射擊、擴張戰果射擊和火力掃蕩等射擊課目，並由北測、炮測中心戰術教官全程督訓。

台灣連日日間高溫炎熱，各地紛紛傳出中暑送院治療事件，部隊在野外演訓更是辛苦。迫擊炮排上周三晚上6時許結束訓練後休息，一名張姓士官突然昏倒抽搐，同袍發現後立即通知長官，由炮測中心醫務所協助處理。事主曾短暫恢復意識，但不到幾分鐘又陷入昏迷，轉送仁和醫院搶救但返魂乏術。

上校涉採購舞弊被捕 陸軍教育訓練暨準則發展指揮部上周五表示，張姓士官當日疑因身體不適陷入昏迷，經寢室同袍發現通報，單位立即送醫急救，惟仍不幸宣告不治。陸軍司令部已指派高級幹部前往協助和處理，後續將配合檢方和警方調查釐清，協助家屬處理治喪事宜。

此外，桃園地檢署指揮桃園市調查處，上周四至國防部軍備局搜索、約談採購相關人員後，把一名林姓上校帶回偵訊。軍備局強調將秉「依法行政、毋枉毋縱」原則，全力配合司法調查。若有涉法事實，將依法秉公處理，絕不寬貸。有指案件可能與抗彈纖維布採購舞弊有關，桃園地檢署因事涉機密而保持低調緘默。本報綜合報道