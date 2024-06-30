指紋疑與中國公民脗合 菲市長被指華諜

【本報綜合報道】菲律賓打拉省班班市的35歲女市長郭華萍疑與非法境外賭博營運商有關，更被質疑是中國間諜。菲律賓參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）上周四指出，國家調查局已證實，郭華萍的指紋與10多歲時以中國護照赴菲的女子指紋相符，證實她偽裝成菲公民協助犯罪活動。

另涉非法境外賭博犯罪 參議員加查利安（Sherwin Gatchalian）要求總檢察長辦公室加快對郭華萍的調查，該辦公室正確認是否有理由對她提起訴訟，而這可能將質疑她作為公職人員的依據。郭華萍的律師則表示，現在發表評論為時尚早，因當局未審查相關文件和證人。

菲律賓總統府打擊有組織犯罪委員會發言人卡西奧（Winston Casio）上周三向參議院表示，涉事菲律賓非法離岸博彩營運商背後的外國集團成員，一直試圖從普林塞薩港、達沃、三寶顏、宿霧等不同地點逃離，委員會只能監控其行動，嘗試攔截沒護照的人登機，又透露有委員會成員收到死亡恐嚇。