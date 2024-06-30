南海風波展威懾力 山東號抵呂宋島海域

分析料通過巴士海峽往西太平洋演習 中菲南海爭議愈演愈烈，中國首艘國產航空母艦山東號上周二離開南部戰區海軍某軍港，兩天後出現在菲律賓呂宋島以西海域約200海里，當時未見其他護航艦艇存在。分析指，中方首次派出航母前往菲律賓近海頗有威懾之意。

華艦現蘇祿海 揭菲偵監不足 根據國內覓熵科技公司的衞星遙感照片顯示，山東號在呂宋島以西海域出沒，距離正好在菲律賓目前裝備的布拉莫斯反艦導彈射程之外，卻又便於山東號艦載航空兵發揮出最大的出動架次數。中國055型驅逐艦早前突然出現在蘇祿海，菲方似乎對此毫無反應，顯示菲軍對海偵監能力不足。

南部戰區早前為了應對仁愛礁事件而精銳盡出，出動4艘055型驅逐艦、兩艘052D型驅逐艦、兩艘054A型護衞艦、一艘075型兩棲攻擊艦、一艘071型兩棲船塢登陸艦和一艘901型大型綜合補給艦，配置足以對付美國海軍一個航母打擊群。分析相信，南部戰區海軍出動山東號應對菲律賓方面的態勢很有必要，一旦出現意外情況就直接以泰山壓頂之勢壓垮對手。

分析指，山東號威懾菲律賓後，很可能還會通過巴士海峽前往西太平洋演訓，赴西太平洋時還會有055型驅逐艦隨行，在穿行第一島鏈後可能會逼近第二島鏈。分析認為，山東號前往菲律賓近海只是在解放軍南海戰略方向下順勢而為，因對付菲律賓不用出動山東號那麼大陣仗，接下來其航向與目的才最重要。

和平共處五項原則發表70周年紀念活動論壇上周五在北京釣魚台國賓館舉行，菲律賓中國了解協會主席蘭比諾在論壇上批評，小馬可斯政府導致當前的中菲關係變得非常糟糕，其中美國扮演了重要角色。他強調，「作為一個菲律賓人，作為一個亞洲人，我不想我的國家淪為戰場」，說畢哽咽落淚。

華駐美前大使斥外力介入中菲 前中國駐美大使崔天凱表示，中菲人民之間有很友好的感情、很好的合作基礎和合作成果。他認為，如無外部勢力介入，中菲關係要比現在好得多，現在碰到的困難也不是太了不起，因為兩國有很多共識。他相信，如中菲能排除外部干擾，就能逐步克服困難，回到健康發展、互利合作的軌道上。本報綜合報道