全球各地近年不斷出現神秘鏡面巨柱，有人猜測是外星力量造成。繼上周美國內華達州拉斯維加斯沙漠山峰出現巨柱後，科羅拉多州柯林斯堡郊區貝爾維尤本周也突然出現一座鏡面巨柱（圖），矗立在一座小山丘上。當地傳媒周四報道，巨柱高2.4米、闊1.2米，以螺絲固定在混凝土墊，不少民眾慕名前來圍觀拍照。