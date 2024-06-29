兩岸國際

美再現神秘鏡巨柱
全球各地近年不斷出現神秘鏡面巨柱，有人猜測是外星力量造成。繼上周美國內華達州拉斯維加斯沙漠山峰出現巨柱後，科羅拉多州柯林斯堡郊區貝爾維尤本周也突然出現一座鏡面巨柱（圖），矗立在一座小山丘上。當地傳媒周四報道，巨柱高2.4米、闊1.2米，以螺絲固定在混凝土墊，不少民眾慕名前來圍觀拍照。
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