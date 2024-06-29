研究尼安德特童化石 證全球最早患唐氏綜合症

巴倫西亞省科瓦內格拉（Cova Negra）考古遺址中的尼安德特人化石，可追溯到14.6萬年至27.3萬年前。研究發現，患有唐氏綜合症的幼童死時年約6歲，性別未明，獲研究人員命名為蒂娜（Tina）。蒂娜右側顳骨化石顯示內耳異常，是僅見於唐氏綜合症患者的病徵，估計導致蒂娜生前完全失聰、會出現嚴重眩暈和無法保持平衡。

論文主要作者孔德—巴爾韋德（Mercedes Conde-Valverde）認為，蒂娜的母親當時難以獨力撫養病童同時兼顧生存，而蒂娜存活至少6年，反映兩人一直受群體幫助，有關幫助行為很可能完全出於利他，或反映尼安德特人有共情能力。