成員被指巴人恐怖分子 無國界醫生組織關注

【本報綜合報道】以色列國防軍發言人阿德拉伊周四表示，周二死於加薩空襲的無國界醫生瓦迪亞（Fadi Al-Wadiya），其實是效力巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動的恐怖分子。無國界醫生對有關指控深表關切，並嚴肅看待。

以軍指助製火箭施襲 阿德拉伊指，瓦迪亞是電子及化學領域專家。他為巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動工作超過15年，協助製造火箭攻擊以色列城市。阿德拉伊在社交平台「X」上載多張照片，稱其中一名身穿巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動軍服的男子就是瓦迪亞，相中人白天是一名物理治療師，晚上搖身一變成為聖戰分子。阿德拉伊續稱，事件提醒大家，恐怖組織如何利用國際援助機構作為人盾。無國界醫生強調，絕不會在明知相關人員從事軍事活動的情況下，仍然聘用該人員。任何僱員參與軍事活動，均會對組織的員工和病人構成危險。不論在任何地方工作，均會要求員工承諾遵守無國界醫生憲章，其中包括尊重人道原則和醫療道德。

對於瓦迪亞被指控參與軍事活動，無國界醫生事前並沒有任何資訊。儘管已聯繫以色列當局，要求澄清其遇害情況，但直到目前仍未收到任何正式的解說。無國界醫生期望瓦迪亞遇害的情況能獲公開透明的全面披露，而惟有獨立調查才能還原事實真相。無國界醫生憂慮，以色列當局如此表達有關情況將進一步危及員工安全，並影響一眾在加薩和約旦河西岸的醫療和人道工作者的信譽。