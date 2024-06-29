伊朗大選 或需次輪投票

前衞生部長領先 得票恐不過半 伊朗時任總統萊希上月墜機身亡，當地昨天舉行總統選舉，預料今天會有初步結果。選前民調顯示，唯一改革派候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）目前手握約三成支持度，領先兩名保守派候選人卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）及賈利利（Saeed Jalili），卻未能取得過半選民信任，或需透過次輪總統選舉定出人選。

在選前，兩名保守派候選人德黑蘭市長扎卡尼（Alireza Zakani）及哈希米（Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi）相繼宣布棄選。全國超過6,145萬名合資格選民昨天可在逾5.8萬個票站投票，時間由當地早上8時開始，直至傍晚6時結束，估計初步結果今天出爐。

投票率或創近年新低 當地官媒日前引述最新民調報道，是次總統選舉投票率恐怕只有48.6%左右，或創近年新低紀錄。縱使扎卡尼及哈希米放棄角逐，保守派票源始終未夠集中，導致前衞生部部長佩澤什基安支持度暫時領先，國會議長卡利巴夫及核問題首席談判代表賈利利則分別手握16.8%和18.8%支持度。

然而，佩澤什基安即使在選戰中能夠領先卡利巴夫及賈利利，只要得票未能過半亦有可能前功盡廢。根據伊朗總統選舉法例規定，得票率最高總統候選人須獲得五成以上選票才算勝選，如無候選人取得過半數票數，首輪投票得票率最高兩名候選人將進入下周五舉行次輪決選。

在首都德黑蘭，大批選民昨天前往票站投票。最高精神領袖哈梅內伊亦呼籲公眾投下手中一票，「我看不出有任何懷疑理由」，又指國家需要高投票率，是次總統選舉更是一次「重要政治考驗」。

核談判代表仍然有機 69歲的佩澤什基安曾任大不里士醫科大學校長、衞生部部長及國會第一副議長等職務，已連續擔任多屆國會議員。58歲的賈利利曾任伊朗最高國家安全委員會秘書等職位，由2013年至今是伊朗確定國家利益委員會成員。62歲的卡利巴夫自2020年起擔任國會議長，此前曾先後擔任伊朗革命衞隊空軍司令、警察局局長及德黑蘭市長等職務。分析指，每名候選人代表不同施政取向，此場選舉競爭激烈且難以預測結果，卻不會影響已制訂戰略決策。本報綜合報道

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