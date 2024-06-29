福島核污水儲罐 下月準備拆除

儲罐數量共有上千個，將是核污水排海後首次拆除。準備工作包括抽出罐底殘留核污水，拆除周圍管道以免妨礙作業。儲罐拆除後的場地，將成為取出3號機組核燃料碎片的設施。與12個儲罐相鄰的9個儲罐將在排空核污水後依次拆除，2025年度結束前總計拆除21個。東電周五啟動第七次排海作業，計劃到下月16日為止排放約7,800噸核污水，此前6次總計排放約4.7萬噸。

對於東電啟動第七次排海作業，中國外交部發言人毛寧指日方執意透過排海將核污染風險轉嫁給全世界，是對全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益的公然漠視。中方對此堅決反對，指日方應嚴肅看待國內外正當合理關切，以負責任和建設性態度妥善處置排海問題。中方敦促日方全面配合建立周邊鄰國等利害關係人實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排，切實防止核污水排海造成不可挽回的後果。