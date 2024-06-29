指朝試射導彈失敗 韓料飛行異常

聯參指提前發現北韓試射籌備動向並展開監視，韓軍監視雷達和設備探測到北韓於周三凌晨5時30分許，從平壤一帶向朝鮮半島東部海域發射一枚導彈。韓軍前沿部隊熱成像監視裝備拍攝的片段顯示，導彈彈體上行階段旋轉異常，最終在空中爆炸，韓軍推測導彈爆炸可能與飛行不穩定有關。對於北韓聲稱試射驗證多彈頭分導式載具的性能，韓美軍方均認為是誇大其詞並隱瞞試射失敗。鑑於北韓可能再次試射同款導彈，韓軍現正在密切關注相關動向。