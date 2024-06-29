指朝試射導彈失敗 韓料飛行異常
【本報綜合報道】南韓聯合參謀本部（聯參）昨日表示，捕捉到兩天前北韓彈道導彈試射失敗的畫面，初步判斷導彈半空爆炸是飛行異常所致。
聯參指提前發現北韓試射籌備動向並展開監視，韓軍監視雷達和設備探測到北韓於周三凌晨5時30分許，從平壤一帶向朝鮮半島東部海域發射一枚導彈。韓軍前沿部隊熱成像監視裝備拍攝的片段顯示，導彈彈體上行階段旋轉異常，最終在空中爆炸，韓軍推測導彈爆炸可能與飛行不穩定有關。對於北韓聲稱試射驗證多彈頭分導式載具的性能，韓美軍方均認為是誇大其詞並隱瞞試射失敗。鑑於北韓可能再次試射同款導彈，韓軍現正在密切關注相關動向。
韓制裁涉俄朝13個人實體
此外，南韓外交部周四宣布，制裁4艘俄羅斯船隻、北韓導彈總局在內的5家實體、8名個人。制裁對象從事俄朝武器運輸、向朝供應成品油及參與北韓核導開發。韓方表示，俄朝持續軍事合作違反聯合國安理會決議，且簽署新條約升級軍事和經濟合作，嚴重威脅南韓國家安全利益，因此決定實施制裁。
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