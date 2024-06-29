謝鋒：中國拉美合作不針對第三方

【本報綜合報道】中國駐美國大使兼常駐美洲國家組織觀察員謝鋒周三在該組織年會上發表講話，指中國與拉美合作是雙方的自主選擇、符合雙方需要，不針對第三方，也不受第三方影響。他強調，中國在拉美沒有地緣政治考慮，將繼續秉持真實親誠理念和正確義利觀，持續推動構建中拉命運共同體。

構建新型國際關係命運共同體 謝鋒率領中國政府代表團出席在巴拉圭首都亞松森舉行的美洲國家組織第54屆年會，結合中拉關係、年會主題闡述「構建新型國際關係」、「構建人類命運共同體」等中國理念。他認為，發展中國家不應永遠處於國際產業鏈低端，要共同反對打着「民主」、「人權」、「規則」、「產能過剩」等幌子搞打壓遏制，中國始終是「全球南方」的堅定一員，將積極擴大從其他發展中國家進口，開展形式多樣的互利合作。

謝鋒指出，中國的方案是推動構建人類命運共同體，以和平發展超越衝突對抗，以共同安全取代絕對安全，以互利共贏摒棄零和博弈，以交流互鑑防止文明衝突，以綠色發展呵護地球家園。中方將一如既往與美洲國家組織加強對話交流、開展友好合作，與地區國家守望相助、攜手共進，為開創世界和平、安全、繁榮、進步的未來共同努力。