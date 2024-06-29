波音公開737 MAX 9甩門調查資訊受罰

資訊未經NTSB核實

NTSB發聲明表示，波音應要求提供的會議紀錄顯示，在周二舉行的一場改進飛機品質發布會上，波音一名高層向媒體提供關於737 MAX 9客機「甩門」事故的非公開調查資訊，相關資訊未經NTSB核實或授權發布。波音亦對事故原因提供觀點和分析，聲稱NTSB的調查重點是確定負責門塞工作的人。惟NTSB的調查重點是事故可能原因，而不是把責任歸咎於任何個人。NTSB續指開始調查甩門事故時，波音簽署了當事方協議，其中明確禁止上述行為。基於波音違反規定，該公司作為當事方不再有權接觸NTSB的相關調查資訊，波音也會被傳喚出席8月在首都華盛頓舉行的調查聽證會，且不能向聽證會其他參與者提問。