拜登被指口齒不清 特朗普：不知他說甚麼

【本報綜合報道】81歲的美國總統拜登和78歲前總統特朗普周四晚進行今屆大選首場總統電視辯論，期間拜登似乎口齒不清，並多次清喉嚨或咳嗽。其中一次，拜登回應完主持人有關美墨邊境危機的提問後，輪到特朗普發言，特朗普直指：「我真的不知他最後幾句在說甚麼，我覺得他也不知自己在說甚麼。」拜登一臉愕然地望着特朗普數秒。二人其後更為打高爾夫球一事，像小孩般爭論。

美媒指，拜登的醫生今年2月曾指，拜登偶爾會出現胃酸倒流症狀，主要是需要更頻繁地清喉嚨，這些症狀通常在飯後不久加劇，拜登早晚會服藥控制胃酸。拜登近期亦出現口吃問題，他曾於2020年初承認自己偶爾真的很累，會說話結巴，但這與智力素質無關。

兩人爭拗打高球能力 在辯論期間，主持人先後問二人如何回應外界對他們高齡的疑慮，拜登完成下個任期後將是86歲，他細數自己過往的政績。特朗普則指自己任內接受過兩次認知測試，認為拜登都應該做檢查。特朗普說自己健康很好，感覺跟以前一樣，近期更奪得兩個高爾夫球賽冠軍，奪冠要頗精明，「拜登就做不到了，他挑戰我打高爾夫球，但他不能把高爾夫球打到50碼」。

拜登質疑特朗普說的身高體重數據，又說：「我之前告訴過你，如果你肯自己拎包的話，我很樂意跟你打高爾夫球。你做得到嗎？」特朗普稱：「他（拜登）最大的謊言就是說他能6桿進洞。」拜登再回應：「我能打8桿。你都未見過，怎麼知道我打多少。」特朗普又回擊：「我見過你打球，我知道你是怎麼揮桿的。我們別跟小孩一樣行嗎？」