特朗普斥將世界推向第三次大戰 拜登反指鼓勵普京為所欲為

【本報綜合報道】拜登和特朗普在周四的首場總統選舉電視辯論中，談及多項外交問題，包括中美、俄烏戰事、以巴戰事、美軍狼狽撤出阿富汗等。特朗普直言拜登把世界推向第三次世界大戰，拜登則反駁如果特朗普當選，俄羅斯將戰勝烏克蘭，現在我們需要保護世界。

指拜登收中國錢 不敢抗華 特朗普直指拜登收取中國的金錢，是「滿洲候選人」（Manchurian candidate），因此他不敢應對中國，現時美國面對史上最高的赤字，對中國有最大的貿易逆差。特朗普又把烏克蘭危機歸咎於拜登，稱如果美國有領袖的話，戰事就不會發生，他還批評拜登至今已向基輔提供逾2,000億美元（約1.56萬億港元）援助，是史無前例。他認為普京提出的終戰條件是不可接受，但只要他當選，能在明年1月上任前就讓俄烏達成協議。

拜登反指特朗普鼓勵普京為所欲為，特朗普駁斥在拜登治下，整個世界都要爆炸了，俄羅斯、中國、北韓都不尊重美國。對於以巴戰事，特朗普指摘拜登拒絕協助以色列完成作戰，「他不想這樣做，他變成巴勒斯坦人一樣，但不討喜，因為他很差勁及軟弱」。

特朗普還翻舊帳，形容美軍撤出阿富汗是美國史上最難堪的一天，他的撤軍計劃可讓美軍有尊嚴地離開阿富汗。拜登反指對方空口說白話，又質疑特朗普不尊重美國軍人。