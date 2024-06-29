CNN禁白宮記者團入攝影棚採訪捱轟

協會主席奧唐納爾（Kelly O'Donnell）指CNN多次拒絕讓白宮記者團進入攝影棚的請求，協會對此深感擔憂，記者需要透過直接觀察在咪高峰和鏡頭外發生甚麼事，提供獨立見解，而非透過電視鏡頭。她表示，參與辯論的前總統特朗普和現任總統拜登都同意白宮記者協會的請求。

CNN只同意在廣告時段讓一名白宮記者團的紙媒記者進入攝影棚，簡單觀察現場環境。奧唐納爾批評僅在廣告時段允許記者進入攝影棚是不夠的，白宮記者團有責任代表美國人民記錄、報告及見證有關總統的事件與行動，呼籲CNN調整計劃。CNN回應稱，尊重白宮記者協會的作用，以及白宮記者協會對新聞自由的支持，但總統辯論是在CNN攝影棚舉行，現場沒有觀眾，也不對媒體開放。