美大選電視激辯 67%受訪者撐特朗普表現

美國總統選舉首場電視辯論，於美國東岸時間周四晚上9時（香港時間周五早上9時）在喬治亞州亞特蘭大舉行，是現任總統拜登與前總統特朗普相隔4年後再次同台交鋒，二人先後就內政外交議題唇槍舌劍。拜登指特朗普需為美國通脹飆升負責；特朗普則直指美國淪為三流國家，拜登是史上最差勁的美國總統。民調顯示，67%受訪者認為特朗普表現較好，同意拜登發揮水準的佔33%。

辯論時間共計90分鐘，辯論流程部分，今次沒有開場白，每個環節辯論人有兩分鐘時間回答主持人提問、一分鐘相互回應。完成辯論環節後，二人最後各有兩分鐘結語時間。為免出現干擾，一人發言時，另一人的咪高峰會被靜音。主持人首先介紹拜登入場，然後到特朗普，二人在辯論開始前沒有握手。

拜登講錯就業機會數據 第一個辯論主題是經濟及通脹，按早前的擲毫結果由拜登首先發言，他指美國經濟正在蓬勃發展，而且表現從未如此出色，美國就業總數於2022年6月已超過新冠疫情前水平，特朗普離任後只留下混亂，今屆政府做大量工作令物價回落。拜登一度失言，稱自己在任期間創造1.5萬個就業機會，正確數字應是超過1,500萬。

特朗普反駁指，美國經濟正在崩潰，並且完全混亂。拜登任內的所謂就業成長其實是疫情後各行業重開，需重新聘用人手的反彈現象，並非拜登功勞。

特朗普稱徵華貨60%關稅 特朗普早前曾揚言當選的話會對所有進口貨徵收10%關稅，中國貨徵收60%關稅。他解釋上述政策能迫使中國向美國支付更多稅款，減少美國赤字。他還稱在任內提供了美國史上最大的稅務減免，令企業把數萬億美元投資本土。

二人其後討論墮胎權、無證移民問題，拜登批評特朗普的移民政策導致家庭分離，特朗普指摘拜登容許囚犯、來自精神衞生機構的人及恐怖分子進入美國，導致美國的社保制度崩潰，更宣稱有移民殺死及強姦美國公民。

話鋒一轉，主持人把焦點拉回2021年1月6日美國國會山莊暴動。特朗普為自己開脫，拜登則直指涉事者應入獄。特朗普早前在紐約被裁定34項偽造商業紀錄重罪罪成，他再次否認自己做錯事，反指拜登的兒子亨特都被判有罪，拜登都是罪犯，下台後都會被定罪，美國的制度已被操縱。

其後，主持人問特朗普是否無論誰人勝選都會接受選舉結果，他說：「如果這是一次公平、合法且良好的選舉，我會接受結果。對我來說，這樣做比再次競選要容易得多。」有政治觀察員認為，特朗普在這場辯論勝出，表現出守紀律和靈活，同時避免重蹈2020年大選首場辯論時的好鬥作風；拜登在辯論中則凸顯他年紀老邁的頹勢。本報綜合報道