反映水質問題 大學生遭威脅 負責公司：涉事職員上月離任
【本報綜合報道】山東師範大學千佛山校區有學生近日反映學校直飲水的水質問題，結果受到言語威脅。負責學校直飲水項目的山東耀晟節能科技有限公司周三表示，威脅學生的是千佛山校區直飲水項目的前任負責人，已於5月份離職並報警處理。
網傳聊天紀錄顯示，事主反映相關情況後曾收到不明人士短訊。有其他學生對事件感到擔憂，認為應該是個人資料洩露，才受到言語威脅。另有學生表示，只是想對自己喝的直飲水的水質有了解，希望相關公司能夠及時更換濾芯等設備及出具檢測報告。
疑曾被投訴 懷恨在心
山東耀晟節能科技有限公司表示，不知道相關人員是如何獲得涉事學生個人資訊，又稱對方可能因為之前被事主投訴過，所以一直懷恨在心。
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