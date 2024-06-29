罐車急煞打滑 翻側壓車5死1傷

【本報綜合報道】內地多地連日暴雨，中央氣象台昨日繼續發布暴雨橙色預警、強對流天氣藍色預警，預計湖北、湖南、安徽、江蘇等地仍有強降雨。湖南省常德市澧縣一輛罐車，前日緊急煞車時因雨水打滑，側翻壓住一輛小車，造成5死一傷。

據預測，昨日至今日河南南部、安徽中部、江蘇中部、湖北中東部和南部、湖南北部、重慶東南部、貴州東北部、西藏東南部等地部分地區有大暴雨，湖北中部等地局部地區有250至270毫米特大暴雨。上述部分地區伴有短時強降雨，局部地區可超過80毫米，甚至出現雷暴大風等強對流天氣。

長沙水位一度超警戒 湖南省水文水資源勘測中心前日發布通告指，湘江長沙站出現洪峰水位37.14米，超警戒水位1.14米，其後已回落，洪峰平穩通過該站。該中心仍提醒沿河有關單位及公眾加強防範，注意避險。水利部長江水利委員會昨日表示，受持續強降雨影響，長江中下游洞庭湖、鄱陽湖等多條支流發生較大洪水過程，長江中下游幹流水位快速上漲，九江站水位當日下午2時漲至20米，達到洪水編號標準。