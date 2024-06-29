迪園安全帶扶手傳惡臭

上海陰雨不休 沾異味洗5次仍殘留 上海入梅以來連日陰雨天氣，不少人被黃梅天的潮濕、異味所困擾。近日有遊客反映，到上海迪士尼樂園的項目「雷鳴山漂流」遊玩後，手上沾有明顯臭味，而且異味難以去掉，令人感到嘔心。客服在周三回應指，會及時向具體項目管理人員確認。

遊客在網上重點反映，「雷鳴山漂流」臭的部位，主要是扶手和安全帶，又稱自己一個就反映過3次，第一次是上船的時候，當時就感覺有臭味，下船時又確認了一次，在出口處看到一個主管再確認，對方都統一回答是「消毒水」。但該遊客認為回答讓她難以置信，因為很明顯是「潮濕捂臭掉的那種味道」，直言「洗手液洗5遍還有味兒」。另有遊客提到，熱門的「七個小矮人礦山車」項目也傳出臭味。

汗餿刺鼻 衞生惹憂 內媒記者周二下午試玩迪士尼的「雷鳴山漂流」項目。當日幾乎下了一整天雨，又悶又潮，但現場仍然人頭湧湧。記者隨後按工作人員指示上船，剛在位置上坐穩時，只聞到淡淡汗味和衣物沒晾乾散發的味道；觸摸到安全帶時，感覺安全帶十分潮濕，有些黏膩，但因為安全帶位置在腰間，正常坐姿下，臭味沒那麼明顯。

但當記者把摸完安全帶的手心放到鼻子一聞，一股混合汗味、餿味的刺鼻氣味直衝鼻腔。記者又湊近安全帶一聞，果然手上的氣味是從安全帶上沾上。記者又湊近聞了漂流船中間的圓形扶手，也聞到了一股類似的異味，但氣味沒安全帶那麼濃烈。記者懷疑是否自己對異味過於敏感，於是詢問同船的其他遊客，大家紛紛表示也聞到了一股臭味，並稱下船後就要洗手。

記者其後以遊客身份撥打迪士尼官方客服熱線反映「雷鳴山漂流」安全帶、扶手的異味情況，客服表示會向相關項目管理人員確認。內媒又向上海迪士尼樂園媒體電郵發送正式採訪提綱，確認臭味產生的原因，園區平時的清潔消毒、祛味工作情況，暫未收到回覆。本報綜合報道