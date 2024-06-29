前司法部長涉貪死緩 傅政華出鏡懺悔

因受賄逾億人民幣而被判死緩的傅政華表示，由於他的違法犯罪，嚴重損壞了黨的形象，他的教訓極為沉痛。他2014年至2015年擔任北京市公安局局長期間，對其弟弟付衞華涉嫌嚴重犯罪問題線索隱瞞不報，不依法處置，致付衞華長期未被追訴。范一飛則指，商人把錢送到其辦公室也不會要，但對方以股票方式給他家裏人就是「另一種結局」，承認自己「動這些腦筋動壞了」。