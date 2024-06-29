成功遏非法販運 阿根廷向華歸還14文物

【本報綜合報道】阿根廷警方多年前，開展國際刑警組織打擊文物非法販運國際聯合行動，截獲一批中國文物。阿根廷周四向中國歸還14件相關文物藝術品，由中國駐阿根廷大使館接收。

中國駐阿根廷大使王衞與阿根廷聯邦警察總局國際局局長恰佩羅（Marcelo Chiapero），周三簽署文物返還確認書。這是兩國2018年簽署關於防止文物非法出入境以及促進文物返還的政府間協議以來，成功開展的首次合作。

今次歸還的文物藝術品為中國非法出境文物，初步判斷包括7件青銅甬鐘，其時代應為春秋晚期；另有3件陶俑、兩件俑頭、一件銅蛙、一件銅盔，時代介乎漢代至南北朝。

阿根廷聯邦警察文化遺產保護分部2017年在開展國際刑警組織打擊文物非法販運國際聯合行動「雅典娜行動」中，依據國際博物館協會與中國聯合發布的《中國瀕危文物紅色目錄》截獲上述文物。中國國家文物局2019年獲悉後，協調中國駐阿根廷大使館持續開展工作，阿根廷法院去年12月12日作出將上述文物歸還中國使館的最終判決。