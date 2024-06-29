華兩熊貓運抵聖迭戈動物園

【本報綜合報道】大熊貓「雲川」和「鑫寶」周四抵達加州洛杉磯國際機場，隨後將被轉運至加州南部的聖迭戈動物園，進入為期一個月的隔離檢疫期。牠們將落戶該動物園，開啟新一輪中美大熊貓保護合作。

中方專家將駐留3個月 「雲川」和「鑫寶」周三晚離開四川乘搭包機赴美，中美雙方派出5名經驗豐富的飼養師和獸醫專家同行，中方亦準備了新鮮竹子、竹筍、果蔬和特製窩頭及飲用水。隨同搭飛機的中方專家凌珊珊表示，兩隻大熊貓旅途狀態平穩。兩隻大熊貓入住聖迭戈動物園後，中方專家還將駐留3個月左右，幫助牠們快速適應新環境。待大熊貓身體狀況完全適應後，將擇機與公眾見面。

聖迭戈動物園野生動植物聯盟總裁兼行政總裁巴里博爾特歡迎「雲川」和「鑫寶」加入聖迭戈動物園大家庭，稱園方為牠們營造了更大、更舒適的新家，從人員到物資等各方面都已做好準備，保障其健康成長。聖迭戈市長格洛里亞認為，大熊貓是來自中國的形象大使，受中美人民共同喜愛，「雲川」和「鑫寶」安家聖迭戈有助進一步加強人民友好交往，讓美國人民有機會更多了解中國。