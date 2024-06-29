華將設全球南方研究中心

提和平共處5原則70周年

會上指出，和平共處五項原則跨越時空、超越隔閡，成為開放包容、普遍適用的國際關係基本準則和國際法基本原則；強調要堅持主權平等的原則，鞏固相互尊重的基礎，實現和平安全的願景，並展現開放包容的胸襟等。中方將繼續以好中國─聯合國和平與發展基金、全球發展和南南合作基金、氣候變遷南南合作基金，與有關方共同設立落實全球發展倡議三方合作示範中心，支持「全球南方」國家經濟發展。