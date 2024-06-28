普京訪越固友誼 增俄亞太存在感

俄羅斯總統普京訪問完北韓，再到東南亞訪問越南，但沒有去印尼、泰國或馬來西亞等大國，說明了越南的特殊地位，而越南亦是東盟舉足輕重的國家。在印太地緣政治中，有兩個國家是美國想爭取的搖擺國，一個是印度，另一個是越南，但兩國都和俄羅斯關係友好。普京訪問越南，就是要鎖緊與越南的友好關係，抵抗美國的滲透，增加在亞太的存在感，也證明俄羅斯在國際上並不孤立。

越南與俄羅斯的友好關係由來已久，越戰期間，蘇聯和中國都大力支持越南的反美戰爭。而越南最感激俄羅斯的是，普京上台後撤銷了越南欠蘇聯的80%大額債務。雖然在貿易額方面，俄羅斯只排越南貿易夥伴的第17位，但是俄國供應越南80%的軍備，也向越南提供大量平價油氣資源。當然，越南亦深信莫斯科不會像美國般，隨意利用及丟棄國際夥伴。

支持開採南海油氣 隨着越南跟隨中國改革開放的經濟發展步伐，形成其「竹子外交」政策，放棄意識形態主導的核心，與愈來愈多國家合作發展貿易，其實這也是在倣效中國的外交策略。

雖然越南和俄羅斯、中國、美國都建立了全面戰略夥伴關係，但越南和中國一樣，建立這種關係，堅持不針對第三方，也不加入任何軍事同盟；儘管近年來美國不斷拉攏，但越南一切是要從自身國家利益出發。雖然越南和美國建立戰略夥伴關係之後，表示雙方可以一起舉行軍事演習及分享情報，但越南對美國可能策動「顏色革命」很有戒心，也基本上不容許美國資助的「非政府機構」（NGO）在越南活動。

至於中國和越南，是既有合作又有矛盾的關係。2008年中國舉辦北京奧運會之後，國際聲望大增，加上大量投資老撾和柬埔寨，已取代越南過去對這兩個國家的「保護者」角色；這和中越之間的南海爭議，成為越南對中國的兩大顧忌。而俄羅斯一直支持越南在南海發展油氣開採，今次普京到訪，更顯示莫斯科對越南和東盟的重視。不過，普京亦明白越南不會在軍事上支援俄羅斯，以免得罪美國及歐盟，影響其經濟發展極度依賴的出口市場。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻