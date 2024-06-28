錯辨雌蟒男兒身 誕14幼蛇震驚師生

爬蟲專家：50年未遇過 了解發育有幫助 英國樸茨茅斯市立學院（City of Portsmouth College）飼養的一條巴西彩虹蚺（又稱巴西彩虹蟒），近日罕見地透過單性繁殖產下14條幼蛇，不但讓全校師生震驚，更是世界上已知第三例圈養巴西彩虹蚺單性繁殖案例。

美媒周三報道，這條13歲的巴西彩虹蚺名叫羅納爾多（Ronaldo），此前在所有人認知中都是雄性蟒蛇，更已經至少9年沒有與其他蛇接觸，因此當負責例行檢查飼育箱的學生報告羅納爾多生下幼蛇時，幾乎所有人都無法相信。

料下周足夠成熟分開居住 該校爬蟲專家昆蘭（Peter Quinlan）指出，他養蛇50年，從未遇過這種情況。當他檢查後才發現，原來他們一直弄錯了羅納爾多的性別，牠其實是一條雌蛇。昆蘭起初以為羅納爾多只是看起來比平常稍微肥了一點，但從沒想過是懷孕了。

昆蘭補充，這次事件對學生來說是一個了解幼蛇發育的絕佳機會，十分期待學生與幼蛇的互動。他現正忙於弄清楚幼蛇的性別，並為牠們製作獨立的新蛇缸，估計牠們下周便會變得足夠成熟可分開居住。本報綜合報道